PSG : Messi, Neymar… L’énorme annonce du clan Verratti !

Publié le 15 février 2022 à 16h10 par La rédaction

Au fil des années au PSG, Marco Verratti s’est métamorphosé pour devenir un joueur différent. Un changement évoqué par l’entourage de l’Italien.

Aujourd’hui, Marco Verratti est l’un des leaders du PSG. Arrivé il y a maintenant près de 10 ans dans la capitale, l’Italien a énormément évolué pour devenir l’un des joueurs essentiels du club de la capitale et de Mauricio Pochettino. L’évolution a été énorme pour l’ancien joueur de Pescara. « Il a gagné en maturité. Mais pour moi il est resté Marco : le plus fort. Il a pris conscience d’être un joueur important. C’est ça qui l’a transformé », a notamment expliqué Donato Di Campli, ancien agent de Verratti, pour RMC .

« Cela l’a poussé à travailler encore plus »