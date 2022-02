Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino envoie un énorme message à Lionel Messi !

Publié le 14 février 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi est en grande difficulté, ne parvenant pas à évoluer à son plus haut niveau. Malgré tout, La Pulga peut compter sur l'immense soutien de ses coéquipiers, mais surtout de son entraineur Mauricio Pochettino. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le technicien du PSG a fait passer un message fort à Lionel Messi à la veille du choc face au Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG l'été dernier. Toutefois, ses débuts dans le club de la capitale ne se passent pas du tout comme il aurait pu l'imaginer. En effet, Lionel Messi n'est pas dans son assiette et peine à évoluer à son plus haut niveau. Malgré tout, la star argentine peut compter sur Mauricio Pochettino pour prendre sa défense et lui redonner confiance. « Il est le meilleur joueur du monde et il donnera beaucoup de joie au PSG et aux supporters. Il fera ce qu’il sait faire comme il l’a toujours fait. Mais entre le Covid, les blessures et la sélection qui le réclame chaque mois, son adaptation a été limitée. Il n’a jamais trouvé d’excuses et nous non plus. Mais il n’avait jamais joué dans un autre club que Barcelone et quand tu arrives dans un nouveau club, tu passes toujours pas un processus naturel pour trouver ta place. Une blessure, voyager, ne pas être tout le temps avec tes coéquipiers fait rallonger le temps pour que l’équipe s’adapte ou pour qu’il trouve sa meilleure version » , a confié le coach du PSG lors d'un entretien accordé à El Pais dernièrement.

«Leo est en bonne condition, il a envie de se lancer»

Ce lundi, le vestiaire de Mauricio Pochettino s'est aussi mobilisé pour soutenir Lionel Messi. « Verra-t-on un grand Lionel Messi face au Real Madrid ? On attend qu'il fasse un bon match. Comme coéquipier, j'espère voir un grand joueur qui va être décisif, performant. On va l'aider pour qu'il soit en confiance. On le voit de plus en plus à l'aise. Il est tranquille, il s'habitue à la France, au PSG » , a déclaré Marquinhos en conférence de presse d'avant-match (PSG-Real Madrid mardi soir). Par ailleurs, Achraf Hakimi a également tenu à faire passer un gros message à Lionel Messi. « Il nous apporte de l'expérience durant les grands matchs. Très heureux de l'avoir avec nous car il est l'un des meilleurs. L’avoir dans votre équipe est un avantage car il peut résoudre des jeux pour vous » , s'est réjoui le latéral droit du PSG lors d'un entretien accordé à Marca , avant que Danilo Pereira monte à son tour au créneau. « Messi, ce qu’il fait, ça a l’air si facile. Si simple. Mais ça ne l’est pas, vraiment pas. Tu te dis, tiens il frappe. En fait tu as même l’impression qu’il fait une passe vers le gardien. Je ne sais même pas comment il fait. Et ça va au fond, à l’opposé de l’endroit où tu étais sûr que ça partirait… En fait, quand on pense qu’on peut faire un truc contre eux, ils ont déjà fait quelque chose de différent pour vous dribbler, anticiper l’action… Ils pensent plus vite que nous, je ne sais pas… » , s'est enflammé le milieu de terrain portugais auprès de Ouest-France .

«Avec son expérience, il joue un rôle essentiel»