PSG : Mbappé, Neymar, Messi... Hakimi s'enflamme pour les stars de Pochettino !

Publié le 15 février 2022 à 0h45 par D.M.

Arrivé cet été au PSG, Achraf Hakimi mesure la chance qu'il a de pouvoir évoluer aux côtés de stars mondiales comme Neymar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé cette saison.

Recruté 65M€ lors du dernier mercato estival, Achraf Hakimi a rejoint le PSG et sa flopée de stars. L’international marocain évolue cette saison aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, à Paris depuis 2017, mais aussi de Lionel Messi. La Pulga a pris la décision de quitter le FC Barcelone durant l’été 2021 et de s’engager avec la PSG. Ancien joueur du Real Madrid, Achraf Hakimi s’est exprimé sur les qualités de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, un trio surnommé la MNM par la presse nationale.

« Il est normal que des joueurs comme Messi, Neymar ou Mbappé vous surprennent »