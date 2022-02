Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tenter un énorme coup en Serie A !

Publié le 16 février 2022 à 17h00 par A.C.

A la recherche de renforts pour le FC Barcelone de Xavi, le président Joan Laporta aurait jeté son dévolu sur l’une des grandes stars de Serie A.

Le mercato hivernal réalisé par le FC Barcelone était vraiment inespéré. Avec Ferran Torres, Daniel Alves, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, des grosses armes ont été offertes à Xavi pour remonter la pente en cette deuxième partie de saison... mais le chantier ne fait que commencer ! Le prochain mercato estival sera très important pour le Barça, qui devra sans aucun doute pallier le départ d’Ousmane Dembélé, mais également continuer à rajeunir un effectif vieillissant à certains postes, comme en défense centrale. Sauf Ronald Araujo, tous les autres semblent en effet soit proches de la retraite soit poussés vers la sortie...

Koulibaly, la nouvelle star de la défense ?