Mercato - OL : L’annonce d’Aulas sur l’avenir de Ndombele !

Publié le 16 février 2022 à 15h32 par La rédaction

Alors que l’option d’achat est fixée à 65M€ pour Tanguy Ndombele, Jean-Michel Aulas laisse la porte ouverte concernant l’avenir du Français.