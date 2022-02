Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le gros constat de Xavi sur le mercato d’hiver du Barça !

16 février 2022

Ayant tous les trois déposés leurs valises au FC Barcelone cet hiver, Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang devraient énormément apporter au club culé à en croire les propos de Xavi Hernandez. L’entraîneur du Barça n’a pas caché sa satisfaction quant à leurs présences dans le groupe blaugrana.

Avant même que le mercato hivernal n’ouvre ses portes début janvier, le FC Barcelone avait déjà enregistré une recrue en la personne de Dani Alves. En effet, en novembre dernier, soit deux mois après la rupture de son contrat à Sao Paulo, l’ancien latéral droit du Barça effectuait son grand retour au sein du club culé où son contrat expirera à l’issue de la saison. Mais depuis, d’autres éléments sont venus renforcer les rangs de l’effectif de Xavi Hernandez, à savoir Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Curieusement, seul le défenseur Dani Alves a trouvé le chemin des filets depuis la fin du mercato, (son but face à l’Atletico de Madrid 4-2), mais Traoré a déjà délivré deux passes décisives en autant de matchs disputés avec le FC Barcelone lorsque Torres en a offert une pour aucune du côté d’Aubameyang. Pour autant, Xavi Hernandez s’est montré plutôt élogieux envers les recrues hivernales du FC Barcelone.

Xavi s’enflamme pour Adama Traoré…

L’entraîneur du Barça n’a d’ailleurs pas oublié de souligner à quel point les renforts en question vont être importants pour cette seconde partie de saison du club culé lors de son passage en conférence de presse ce mercredi après-midi. « Le rendement d’Adama ? Il ne s'agit pas de battre qui que ce soit, tout le monde est en compétition pour jouer. Adama nous apporte beaucoup, il est capable de bien choisir, il est déséquilibré, il attire beaucoup de joueurs et il est temps de passer le ballon de l'autre côté. Il est capable de faire la différence. Il peut faire exploser des matchs. Il est très compétent et il va nous aider beaucoup d'ici la fin de la saison » . Voici le message fort que Xavi Hernandez a fait passer dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

…et nourrit de gros espoirs pour Torres et Aubameyang