Mercato - Barcelone : Laporta s'attaque à un énorme chantier en interne !

Alors que les contrats de Ronald Araujo et de Gavi expirent en 2023, le FC Barcelone chercherait grandement à prolonger ses deux pépites.

Cet hiver, le FC Barcelone n'a pas chômé sur le marché des transferts en recrutant Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Désormais, les dirigeants catalans compteraient se pencher sur la prolongation du contrat de certains joueurs, comme l'avait annoncé le conseiller technique du club Jordi Cruyff : « D'abord nous étions concentrés sur le marché d'hiver, qui était très difficile. [...] Notre prochaine obsession est maintenant les prolongations, mais aussi le marché de juin, où nous avons travaillé sur des questions mais où nous devons maintenant finaliser les choses. »

Gavi et Araujo sont les priorités du Barça