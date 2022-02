Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage lourd de sens sur le retour de Xavi !

Publié le 15 février 2022 à 22h30 par Th.B.

Ancienne gloire du FC Barcelone, Xavi Hernandez aurait les qualités nécessaires pour remettre le Barça sur le droit chemin selon Michu, ex-international espagnol et buteur de Liga.

En novembre dernier, juste avant la trêve internationale, Xavi Hernandez prenait la succession de Sergi Barjuan, intérimaire nommé par le FC Barcelone après le licenciement de Ronald Koeman à la toute fin du mois d’octobre. Depuis, les socios blaugrana semblent être emballés par le style de jeu mis en place par Xavi ainsi que la philosophie prônée par la légende du FC Barcelone. Depuis quelque temps, il est stipulé dans la presse par les observateurs et d’anciennes figures fortes du football que Xavi Hernandez est la bonne solution pour remettre le FC Barcelone sur les bons rails. Recruté en novembre dernier, Dani Alves a tenu le même discours lors d’un entretien accordé à Canal+ en décembre dernier.

« C'est la bonne personne et ce dont le Barça a besoin »