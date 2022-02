Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL de Leonardo lâche une grosse réponse pour son avenir !

Publié le 15 février 2022 à 22h10 par D.M.

Au cœur de l'actualité des transferts en raison de son avenir incertain à Chelsea, Antonio Rüdiger a confirmé des négociations avec ses dirigeants.

Directeur sportif du PSG, Leonardo suit la situation de plusieurs joueurs en fin de contrat comme Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Paul Pogba (Manchester United) ou encore Antonio Rüdiger. Lié à Chelsea jusqu’en juin prochain, l’international allemand n’a toujours pas étiré son bail. Ses demandes salariales seraient trop importantes pour les Blues . Son frère, qui est aussi son agent, aurait discuté avec plusieurs équipes ces derniers mois comme le Real Madrid ou le PSG, prêts à l'accueillir.

« Je ne me laisserai jamais distraire par l'actualité sportive »