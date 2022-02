Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La nouvelle mise au point de Xavi sur Ousmane Dembélé !

Publié le 16 février 2022 à 15h00 par T.M.

Alors qu’Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone cet hiver, la question est désormais de savoir comment Xavi va l’utiliser. L’entraîneur du Barça s’est prononcé sur le sujet ce mercredi.

Durant le dernier mercato hivernal, le FC Barcelone a tout fait pour se séparer d’Ousmane Dembélé, lui qui ne veut pas prolonger. Finalement, le Français n’a pas bougé et figure donc encore dans l’effectif de Xavi. Mais avec quel rôle ? Alors que certains réclamaient que Dembélé finisse la saison en tribunes, l’entraîneur du Barça semble compter sur l’ailier afin d’aider son équipe pour la seconde partie de saison.

« Je suis sûr qu’il va nous aider »