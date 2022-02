Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations tonitruantes sur la situation d’Ousmane Dembélé !

Publié le 14 février 2022 à 22h00 par P.L.

Depuis janvier dernier, la relation entre Ousmane Dembélé et la direction du FC Barcelone s'est considérablement dégradée. Néanmoins, l'international tricolore ne vivrait pas spécialement mal cette situation, au contraire.

En janvier dernier, Ousmane Dembélé a énormément fait parler de lui. Alors que le FC Barcelone a tout tenté pour le prolonger, l’international tricolore n’a jamais changé sa position, affichant au passage des exigences mirobolantes. De ce fait, Joan Laporta a souhaité s’en débarrasser au plus vite, en vain. Le président du FC Barcelone voulait donc que Xavi ne lui accorde plus aucune minute de temps de jeu. Mais l’entraîneur blaugrana a refusé cette option, comptant sur son ailier tant qu’il est encore là. Si l’on pourrait penser qu’Ousmane Dembélé vit très mal cette situation, ce serait finalement tout le contraire.

Dembélé n’a jamais été aussi heureux au Barça