Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a déjà un accord avec Paris !

Publié le 14 février 2022 à 21h15 par A.C.

En fin de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait rebondir au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

L’avenir d’Ousmane Dembélé crispe toute la Catalogne. Conspué par ses propres supporters, l’ailier français est en fin de contrat et ne semble visiblement pas vouloir prolonger avec le FC Barcelone. Cet hiver il a ainsi été poussé vers la sortie, ses dirigeants l’auraient même menacé de le mettre en tribune pour le reste de la saison... mais Dembélé est toujours un joueur du Barça et il a pu compter sur le soutien de Pierre-Emerick Aubameyang. « Comme je le lui ai dit, l'important est ce qu'il fait maintenant et il travaille très bien » a déclaré l’ancien d’Arsenal, qui a connu Dembélé au Borussia Dortmund par le passé et qui l’a désormais retrouvé au Barça. Pourtant, de plus en plus d’indiscrétions fuitent au sujet de son avenir...

Dembélé d’accord avec le PSG, mais...