Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Ousmane Dembélé, Leonardo est averti !

Publié le 7 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Désireux de faire d’Ousmane Dembélé le successeur de Kylian Mbappé au PSG, Leonardo serait contraint de se frotter à la Juventus ainsi qu’à Manchester United…

Au fil des prochaines semaines, l’avenir d’Ousmane Dembélé pourrait devenir de plus en plus clair. En effet, alors que son contrat au FC Barcelone expirera en juin prochain, le PSG dispose d’une chance de potentiellement s’attacher les services de Dembélé sans pour autant devoir verser d’indemnité de transfert. D’ailleurs, Foot Mercato a dernièrement fait savoir qu’un accord aurait été trouvé entre la direction sportive de Leonardo et le clan Dembélé sur les bases de son futur contrat au PSG. Néanmoins, deux cadors européens seraient également sur les rangs et prêts à faire capoter les plans du PSG.

Manchester United et la Juventus seraient prêts à dégainer !