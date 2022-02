Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: La vérité éclate sur ce dossier brûlant du mercato !

Publié le 7 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps pressenti pour une arrive en prêt avec option d’achat au PSG, Tanguy Ndombele est finalement retourné à l’OL. Le milieu de terrain français est revenu sur ses contacts avec Leonardo.

Dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, Tanguy Ndombele (25 ans) semblait bien parti pour rejoindre le PSG, où son ancien entraîneur Mauricio Pochettino l’attendait de pied ferme. Finalement, au terme de négociations qui ont semblé interminables, le PSG n’a jamais été en mesure de trouver un accord avec Tottenham, et c’est donc l’OL qui a raflé la mise avec Ndombele sous la forme d’un prêt avec option d’achat (60M€). Et au micro de Téléfoot dimanche, l’international français s’est confié sur la piste PSG.

« Il y a eu des discussions, mais… »