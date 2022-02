Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux grosses pertes en 2022 pour le projet McCourt ?

Publié le 7 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Après avoir un mercato hivernal plutôt agité, l’OM peut d’ores et déjà s’attendre à deux grosses pertes dans son effectif l’été prochain : Boubacar Kamara et Steve Mandanda qui semblent promis à un départ.

Avec les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac cet hiver, combinés aux départs de Jordan Amavi (OGC Nice) et Dario Benedetto (Boca Juniors), l’OM a vécu un mercato de janvier haut en couleur. Pourtant, d’autres profils annoncés avec insistance sur le départ tout au long de l’hiver sont finalement restés, et ce fut notamment le cas de Boubacar Kamara et Steve Mandanda. Mais ce n’est que partie remise pour les deux cadres de l’OM…

Kamara et Mandanda promis à un départ

De son côté, Kamara arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain, et une prolongation ne semble plus du tout à l’ordre du jour pour le jeune milieu défensif qui devrait avoir l’embarras du choix sur le marché pour sa prochaine destination. Quant à Steve Mandanda, il fait office de doublure de luxe depuis le début de la saison derrière Pau Lopez, et s’il a repoussé l’idée d’un départ en janvier, la donne devrait être différente l’été prochain pour se trouver un dernier challenge avant la fin de sa carrière.