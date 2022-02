Foot - Mercato

Mercato : La vérité éclate pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 février 2022 à 21h30 par Th.B.

Semblant se poser de plus en plus de questions quant à son avenir, Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United en fin de saison pour entre autres signer en faveur du Bayern Munich d’après la presse anglaise. La vérité serait néanmoins tout autre.

Cristiano Ronaldo pourrait-il quitter Manchester United l’été prochain soit seulement une année après son grand retour à Old Trafford ? D’après les informations divulguées par différents médias anglais, le départ du quintuple Ballon d’or serait une vraie possibilité et aurait de grandes chances de devenir réalité si les Red Devils échouaient dans leur quête de la qualification à la prochaine édition de la Ligue des champions. Une source a même indiqué à The Sun qu’il serait « déchiré » quant à son avenir alors qu’en parallèle, le PSG, la Roma ainsi que le Bayern Munich seraient tous les rangs afin d’accueillir Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo au Bayern Munich ? Une ineptie selon la presse allemande !