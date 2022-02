Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un gros appel du pied dans le vestiaire !

Publié le 17 février 2022 à 4h00 par A.M.

Prêté par l'AS Roma avec une option d'achat qui sera automatiquement levée, Cengiz Ünder affiche sa volonté de s'inscrire sur le très long terme à l'OM.

L'été dernier, l'OM n'a pas chômé sur le mercato. En effet, Pablo Longoria a bouclé 11 opérations différentes, dont plusieurs sous la forme de prêts avec option d'achat. C'est notamment le cas de Cengiz Ünder. L'international turc a débarqué en provenance de l'AS Roma et il devrait d'ailleurs rester à l'OM encore un peu plus longtemps puisque son option d'achat sera automatiquement levée en cas de maintien de l'OM, ce qui sera évidemment le cas. Et cela tombe bien puisque Cengiz Ünder a bien l'intention de s'inscrire sur la durée à Marseille.

«Je me sens très bien ici et j’espère que ça va durer le plus longtemps possible»