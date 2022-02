Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tenu sa promesse !

Publié le 17 février 2022 à 4h15 par A.M.

Après la victoire contre le LOSC (5-1), Kylian Mbappé avait assuré qu'il se donnerait à fond contre le Real Madrid malgré sa situation. Promesse tenue.

Il y a quelques jours, après la large victoire contre le LOSC (5-1), Kylian Mbappé avait tenu à rassurer concernant son implication lors du choc contre le Real Madrid. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », confiait-il au micro de Prime Video . Et il n'avait pas menti. Buteur, Kylian Mbappé a tenu sa promesse en réalisant une prestation magnifique sur laquelle il est d'ailleurs revenu.

«J’ai dit que j’allais me donner à fond»