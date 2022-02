Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma ne regrette rien !

Publié le 17 février 2022 à 3h45 par A.M.

Après la victoire contre le Real Madrid (1-0), Gianluigi Donnarumma a affiché sa joie de faire partie de l'effectif du PSG.

Recruté par le PSG l'été dernier alors que son contrat avec l'AC Milan arrivait à son terme, Gianluigi Donnarumma découvre la Ligue des champions cette saison. Mardi soir face au Real Madrid, l'Italien a ainsi disputé son premier huitième de finale de C1 et pour l'occasion, il a été préféré à Keylor Navas dans les buts parisiens. Cependant, Gianluigi Donnarumma n'a pas eu grand chose à faire face à un Real Madrid étonnement inoffensif. Cela ne l'empêche pas de savourer ses débuts au PSG.

«Je suis vraiment très content de faire partie de ce groupe et de ce très grand club»