Mercato - ASSE : Une recrue de dernière minute est validée !

Publié le 17 février 2022 à 3h30 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Falaye Sacko est une excellente recrue pour l'ASSE selon Salif Keita, légende des Verts.

Malgré un début de mercato très actif, l'ASSE a également fini fort avec les arrivées d'Enzo Crivelli et Falaye Sacko dans les dernières heures du marché hivernal. Si l'ancien attaquant de Caen est bien connu en Ligue 1, c'est moins le cas de l'international malien qui découvre le championnat de France après avoir baroudé un peu partout en Europe. Mais après des débuts prometteurs, Salif Keita salue le recrutement de Falaye Sacko, prêté par le Vitória Guimarães.

Sacko, le joli coup des Verts