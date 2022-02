Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte se ferme pour Erling Haaland !

Publié le 17 février 2022 à 23h15 par Th.B.

Pour tourner la page Kylian Mbappé, le PSG songe à Erling Braut Haaland comme révélé par le10sport.com en août dernier. Et il faut croire que Manchester United n’est plus une menace pour Leonardo et les dirigeants parisiens d’après Fabrizio Romano.

Avant son arrivée au Borussia Dortmund à la toute fin du mois de décembre 2019, Erling Braut Haaland était annoncé avec insistance du côté de Manchester United afin d’y retrouver son ancien coach et compatriote norvégien Ole Gunnar Solskjaer. Finalement, Solskjaer n’est plus aux commandes de Manchester United, mais l’intérêt des Red Devils serait toujours important dans le dossier Haaland, bien que les Mancuniens ne figureraient plus parmi les favoris. Comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier, la priorité du PSG afin de remplacer Kylian Mbappé à la prochaine intersaison n’est autre que l’attaquant du Borussia Dortmund. Le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City seraient eux aussi tout en haut de la liste des potentielles destinations d’Haaland.

Manchester United hors course pour Haaland