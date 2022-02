Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Tebas a vendu la mèche !

Publié le 17 février 2022 à 19h45 par Th.B.

Président de la Liga, Javier Tebas a profité de la présentation de l’ISDE Sports Convention pour annoncer les arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland au Real Madrid. Un coup dur pour le PSG et son projet de prolongation de contrat pour Mbappé.

Et si les propriétaires du PSG finissaient par prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui prendra fin à l’issue de la saison ? Comme El Chiringuito et The Independen t l’ont tour à tour affirmé ces dernières heures, des réunions au sommet auraient eu lieu mercredi entre Mbappé et son entourage ainsi que les hauts représentants du PSG concernant la question d’une prolongation de son bail. D’ailleurs, une offre pharaonique qui permettrait au numéro 7 du PSG de percevoir des revenus hebdomadaires proches d’1,2M€ pourrait incessamment sous peu lui être soumise. Néanmoins, il se pourrait que cet effort du comité de direction du PSG soit vain. C’est du moins ce que Javier Tebas a tenu à souligner ces dernières heures en annonçant à la fois les venues de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland, perçu comme étant le successeur idéal du Français au PSG, au Real Madrid.

« Madrid va avoir Mbappé et Haaland »