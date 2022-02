Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba dicté par le feuilleton Mbappé ?

Publié le 17 février 2022 à 20h15 par Th.B.

Courtisé par Leonardo depuis un bon moment, Paul Pogba ne pourrait pas débarquer au PSG si jamais Kylian Mbappé venait à accepter l’offre pharaonique du Paris Saint-Germain au sujet de sa prolongation de contrat.

Et si Paul Pogba connaissait finalement sa première expérience professionnelle dans l’hexagone grâce au PSG ? Parti très tôt à Manchester United, le champion du monde tricolore n’a jamais évolué en Ligue 1. Cependant, comme le directeur Leonardo semblait déjà prêt à l’accueillir au PSG l’été dernier avec un salaire hebdomadaire de 600 000€ selon The Independent, la donne pourrait rapidement changer. Néanmoins, les intentions colossales du PSG pour Kylian Mbappé devrait redistribuer les cartes dans l’opération Paul Pogba.

En cas de prolongation au PSG, Mbappé fermerait la porte à Pogba !