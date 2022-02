Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un surprenant retournement de veste de Mbappé ?

Publié le 17 février 2022 à 14h45 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’un départ de Kylian Mbappé libre de tout contrat au Real Madrid à la fin de la saison, le Qatar contre-attaquerait avec une offre légendaire qui devrait être prise en considération par l’entourage de l’attaquant du PSG.

Dans les prochaines semaines, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien connaître son lot de rebondissements. En effet, et alors qu’il semblait destiné à signer au Real Madrid à l’issue de son contrat en fin de saison, Mbappé et ses proches ne semblent pas fermer la porte à une prolongation au PSG. D’ailleurs, El Chiringuito a révélé ces dernières heures qu’une réunion entre le clan Mbappé et de très hauts dirigeants de QSI aurait eu lieu en ce début de semaine quelques heures après la victoire du PSG face au Real Madrid (1-0). Une tendance confirmée par The Independent qui a dévoilé que d’autres entretiens auraient été programmés dans la journée de mercredi.

Mbappé serait enclin à étudier l’offre pharaonique du PSG !