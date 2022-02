Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace se profile pour Leonardo avec Pogba !

Publié le 17 février 2022 à 15h15 par Th.B.

Pourtant annoncé partant pour le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus, Paul Pogba pourrait troquer la tunique de Manchester United pour celle d’un autre club anglais. L’occasion pour Newcastle de jouer sa carte à fond.

En fin de contrat en juin prochain à Manchester United, Paul Pogba pourrait bien avoir l’Europe à ses pieds lors du prochain mercato. À commencer par le PSG qui, sous l’impulsion de son directeur sportif Leonardo, aimerait attirer le champion du monde tricolore en lui proposant un pont d’or. The Independent et The Daily Mail ont dernièrement fait état d’un salaire colossal pour convaincre Pogba d’évoluer au PSG la saison prochaine. Cependant, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient susceptibles de jouer un sale tour au PSG dans cette opération, mais là ne résideraient pas les uniques obstacles se dressant sur la route de Leonardo.

Newcastle s’inviterait à la fête pour Pogba

Ces dernières heures, The Daily Telegraph révélait que dans les prochaines semaines, des pensionnaires de Premier League pourraient se laisser tenter par l’idée de lancer une offensive pour Paul Pogba. Et tout commencerait à se mettre en place en coulisse de l’autre côté de la Manche. D’après le journaliste Ekrem Konur, Newcastle aurait fait irruption dans la course à la signature de Pogba aux côtés du PSG, de la Juventus et du Real Madrid pour boucler son arrivée libre de tout contrat. Le décor est planté.