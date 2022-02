Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Paul Pogba !

Publié le 17 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il serait dans les petits papiers de Leonardo, Paul Pogba pourrait finalement réserver une bien mauvaise surprise au PSG en s’engageant avec un autre club de Premier League que Manchester United.

D’ici la fin de la saison, Paul Pogba pourrait faire parler de lui sur le marché des transferts. Et la raison réside tout simplement dans sa situation contractuelle. En effet, alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat à Manchester United qui prendra fin le 30 juin prochain, Pogba se trouve dans la possibilité de d’ores et déjà se mettre d’accord sur les termes de son futur contrat avec n’importe quel club intéressé par ses services. La situation de Pogba n’aurait pas échappée à Leonardo qui suivrait avec attention son évolution ces derniers mois. Cependant, le directeur sportif du PSG pourrait passer à côté de Pogba dans les prochaines semaines.

Un nouveau challenge en Premier League ?