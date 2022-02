Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement hivernal de Longoria est encore validé en interne !

Publié le 17 février 2022 à 4h45 par T.M.

Cet hiver, Pablo Longoria est allé chercher Cédric Bakambu et Sead Kolasinac pour renforcer l’OM. Deux recrues validées par Amine Harit.

Jorge Sampaoli l’avait clairement exprimé, il voulait des recrues pour ce mercato hivernal. L’entraîneur de l’OM attendait donc des renforts et il a été servi par Pablo Longoria. En effet, le président phocéen s’est démené lors du mois de janvier et il a fini par boucler les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasiac. Alors que ces deux recrues prennent encore leurs marques à l’OM, dans le vestiaire marseillais, on est déjà sous le charme.

« On intègre bien, on a un bon groupe »