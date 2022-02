Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Un coup de tonnerre provoqué par Ancelotti ?

Publié le 17 février 2022 à 17h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid, Erling Haaland est la priorité du PSG pour le remplacer potentiellement. Toutefois, le club merengue aurait déjà bouclé les signatures du Français et du Norvégien. Mais heureusement pour le PSG, Carlo Ancelotti pourrait faire capoter les transferts de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland vers le Real Madrid.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour la saison prochaine. Alors que son numéro 7 peut quitter le PSG pour 0€ le 1er juillet, Leonardo a déjà déniché son potentiel successeur. En effet, selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a prévu de se jeter en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé à l'été 2022. Mais à en croire Roberto Gómez, les deux joueurs sont déjà promis au Real Madrid. « (Les dirigeants du Real Madrid) disent que Haaland et Mbappé ont été signés » , a lâché le journaliste de la Onda Cero à Cuatro .

Mbappé et Haaland hésitent à signer au Real Madrid à cause d'Ancelotti