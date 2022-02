Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse pour cette piste à 40M€ !

Publié le 17 février 2022 à 15h45 par Th.B.

Pour potentiellement tourner la page Kylian Mbappé, Leonardo songerait à Karim Adeyemi. Néanmoins, les planètes ne semblent pas aligner pour que le directeur sportif du PSG arrive à ses fins pour l’international allemand de 20 ans.

Bien que le PSG semble se jeter corps et âme dans la prolongation de contrat de Kylian Mbappé en songeant même à proposer le plus gros contrat de l’histoire avec un salaire hebdomadaire avoisinant les 1,2M€, Leonardo travaillerait en parallèle sur la succession du numéro 7 du PSG. C’est pourquoi plusieurs pistes semblent avoir été activées par le directeur sportif du Paris Saint-Germain dont celles menant à Erling Braut Haaland, Ousmane Dembélé ou encore Karim Adeyemi. Pour ce qui est du jeune international allemand de 20 ans, un départ du RB Salzbourg pour le Borussia Dortmund lors de la prochaine intersaison serait en bonne voie en coulisse bien que le principal intéressé ait affirmé qu’il n’y avait rien de bouclé à ce sujet dernièrement. Le PSG pourrait bel et bien cependant passer à côté d’Adeyemi.

« J'aimerais vraiment le voir en Bundesliga »