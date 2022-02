Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar n’a pas encore dégainé pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2022 à 14h30 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ pour le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait cependant toujours ses chances de prolonger au PSG. Un contrat en or pourrait rapidement lui être proposé bien que l’offre évoquée par la presse anglaise n’ait pas encore été soumise.

Comme ce fut le cas face au Stade Rennais en Ligue 1 en toute fin de match vendredi dernier (1-0), Kylian Mbappé a réitéré cette performance sur la scène européenne et une nouvelle fois au Parc des princes mardi pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions lors de la réception du Real Madrid. Dans les ultimes secondes de la rencontre, Mbappé a inscrit l’unique but du match trente minutes après le raté de Lionel Messi sur un penalty obtenu par le champion du monde tricolore. Une nouvelle performance XXL qui semble avoir donné une tout autre impulsion à la détermination du PSG de conserver Kylian Mbappé, qui a pour sa part, botté en touche quant à son avenir et à une éventuelle venue au Real Madrid au micro de Movistar mardi soir. « Nous sommes heureux. Nous avons fait un grand match, c'était très important. Nous avions le rythme du jeu, nous avons travaillé ensemble, mais ce n'est qu'un match. Nous sommes prêts pour le match retour. Je suis toujours prêt à jouer. Je suis sûr que tout le monde parle de moi maintenant. Je suis heureux d'être un joueur du PSG. Je vais tout donner pour la qualification. La qualification est bien partie, mais ce n'est pas fini. Nous connaissons Madrid, ils sont parmi les meilleurs du monde. Nous donnerons tout pour nous qualifier. C'est un rêve d'avoir tous ces gens qui scandent mon nom comme ça. C'était un objectif très important. Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir ».

Une réunion entre les décideurs du PSG et le clan Mbappé pour une prolongation…

Journaliste pour La Sexta , Edu Aguirre a révélé sur le plateau d’ El Chringuito dans la soirée de mercredi que des membres proches de l’Émir du Qatar auraient échangé avec le clan Kylian Mbappé ces dernières heures afin de rapprocher les positions des deux parties en ce qui concerne l’éventuelle prolongation du contrat du Français qui prendra fin le 30 juin prochain. Cette tendance a été confirmée par The Independent ce jeudi qui est même allé plus loin. Plusieurs entrevues auraient été programmées dans la journée de mercredi entre l’entourage de Kylian Mbappé et le PSG d’après le média britannique. En outre, le Qatar serait prêt à formuler une offre colossale en proposant un salaire hebdomadaire proche des 1,2M€ à Kylian Mbappé afin de l’inciter à snober le Real Madrid et à prolonger au PSG.

…mais aucune offre concrète !