Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le prochain transfert XXL déjà réglé par Leonardo !

Publié le 17 février 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Après un mercato de janvier relativement calme, le PSG devrait repartir tambour battant l’été prochain sur le marché des transferts pour se renforcer. Et Leonardo a déjà tout programmé pour son prochain transfert, qui concerne un joueur actuellement prêté dans la capitale : Nuno Mendes.

C’est un fait, le mercato hivernal 2022 du PSG ne restera pas dans les annales puisque, hormis le départ de quelques indésirables en prêt (Rafinha à la Real Sociedad, Sergio Rico à Majorque), aucune manœuvre majeure n’a été opérée par Leonardo. Il a bien été question pendant une dizaine de jours de négociations intenses avec Tottenham pour une arrivée en prêt de Tanguy Ndombele, mais c’est finalement l’OL qui a raflé la mise avec le milieu de terrain français. Une chose est sûre : le PSG se montrera bien plus actif l’été prochain, notamment avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid qui se profile, et le Qatar devrait logiquement mettre la main à la poche pour recruter. On connaît d’ailleurs l’identité du joueur qui sera transféré en premier au PSG dès l’issue de la saison…

Le PSG va payer l’option d’achat de Nuno Mendes

Mercredi, le journaliste Fabrizio Romano ainsi que le quotidien portugais A Bola ont annoncé que le PSG avait déjà programmé de lever l’option d’achat de Nuno Mendes (19 ans), arrivé du Sporting Lisbonne l’été dernier pour un prêt payant de 7M€. Cette tendance a d’ailleurs été confirmée par L’Equipe, qui a précisé dans ses colonnes du jour que le montant de cette fameuse option d’achat devrait finalement être inférieur aux 40M€ annoncés initialement dans ce dossier Nuno Mendes. Auteur d’une nouvelle performance XXL mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0), l’international portugais sera donc le premier renfort estival du PSG en 2022, et il faut dire que, malgré des débuts un peu hésitants les premières semaines, il semble particulièrement épanoui depuis son arrivée au Parc des Princes.

« Je m’efforce d’apprendre chaque jour »