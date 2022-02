Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le prochain transfert XXL du Qatar !

Publié le 17 février 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 17 février 2022 à 8h22

Alors qu’il a réussi à s’imposer comme le nouveau titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense du PSG, Nuno Mendes sera définitivement recruté au terme de son prêt l’été prochain. Et cette opération devrait finalement coûter moins cher que prévu…

L’été dernier, le PSG a réalisé un recrutement pour le moins historique avec les signatures de plusieurs grandes stars telles que Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou encore Gianluigi Donnarumma. Et dans les toutes dernières heures du mercato estival, Leonardo a bouclé inattendu et annoncé comme particulièrement prometteur : l’arrivée de Nuno Mendes (19 ans), qui a débarqué du Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’international portugais est en train de confirmer son statut de grand espoir mondial, et il a même été annoncé par diverses sources ces dernières heures que le PSG avait déjà prévu de lever l’option d’achat de Mendes au terme de son prêt en juillet prochain, pour une somme évaluée à 40M€.

Le PSG devrait payer moins cher que prévu pour Nuno Mendes