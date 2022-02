Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros atout pour le Qatar avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 17 février 2022 à 14h15 par T.M.

Intéressé à l’idée de récupérer Cristiano Ronaldo cet été, le PSG pourrait bien avoir un atout dans sa manche nommé Zinedine Zidane.

Entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, l’heure de la séparation pourrait déjà sonner. Après seulement un an chez les Red Devils, le Portugais pourrait en effet s’en aller lors du prochain mercato estival. Et cela pourrait faire les affaires du PSG. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale serait intéressé à l’idée de recruter Cristiano Ronaldo. Et si ce dernier n’a pas encore définitivement tranché pour son avenir, le PSG pourrait avoir de sérieux arguments.

Des retrouvailles avec Zidane ?