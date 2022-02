Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé et le Real Madrid ont déjà tout prévu !

Publié le 17 février 2022 à 17h10 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble destiné à s’engager en faveur du Real Madrid pour la saison prochaine.

Au Paris Saint-Germain, on continue à expliquer à qui veut bien l’entendre qu’une prolongation est encore possible. Pourtant, plus le temps passe et plus l’optimisme parisien diminue ! Nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, qui semble être le club de ses rêves. Après les avoir battus lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions avec le PSG (1-0) et en attendant le retour, Mbappé pourrait devenir la nouvelle grande star de Florentino Pérez, comblant définitivement le trou béant laissé par le départ de Cristiano Ronaldo en 2018.

Mbappé et le Real Madrid s’emmurent dans le silence