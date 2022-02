Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Messi… Doha a tout prévu pour le feuilleton Mbappé !

Publié le 17 février 2022 à 16h30 par Th.B.

En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid ou ailleurs, les hauts dirigeants du PSG pourraient déclencher une offensive pour Cristiano Ronaldo en lui offrant un contrat d’une saison d’après la presse anglaise.

Le PSG se trouve à un tournant de son projet sportif porté par QSI. En effet, et alors qu’il était censé former un trio d’attaque redoutable avec Neymar et Lionel Messi, très peu vu en raison des indisponibilités occasionnelles de Messi et de Neymar, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Le contrat du champion du monde arrivera à expiration le 30 juin prochain et n’a toujours pas été prolongé. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait le 6 janvier dernier qu’un engagement moral avait été pris par Kylian Mbappé et son entourage envers le Real Madrid, grand favori à sa signature en cas de départ du PSG. Néanmoins, comme El Chiringuito et The Independent l’ont souligné ces dernières heures, les hauts représentants du PSG n’ont pas jeté l’éponge quant à une éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Pour ce faire, une offre pharaonique qui permettrait au numéro 7 du PSG de percevoir un salaire hebdomadaire d’1,2M€ environ pourrait être bientôt proposée à Mbappé et ses proches. Mais si cela ne suffisait pas à convaincre l’attaquant français de renouveler son engagement contractuel envers le PSG, Doha aurait déjà une idée précise en tête pour tourner la page Kylian Mbappé.

Réunir Messi, Neymar et… Ronaldo ?

À en croire les informations de 90min , les propriétaires qataris pourraient bien se laisser tenter par un vieux rêve, à savoir Cristiano Ronaldo. Le PSG aurait à nouveau initié les discussions avec Jorge Mendes, agent de Ronaldo, afin de rapprocher les positions des deux parties. La venue du Portugais permettrait d’ailleurs à QSI de booster son image à l’aube du Mondial 2022 qui aura lieu au Qatar à l’automne prochain. Le média britannique affirme cependant que bien qu’il ne soit pas satisfait de la situation sportive dans laquelle Manchester United se trouve ces derniers temps, Cristiano Ronaldo n’aurait pas encore pris la décision de plier bagage à l’issue de la saison, soit une année seulement après son retour à Old Trafford.

Un contrat d’une saison pour Cristiano Ronaldo ?