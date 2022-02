Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ Carlo Ancelotti assuré l’été prochain ? La réponse !

Publié le 17 février 2022 à 20h00 par La rédaction

Plusieurs médias indiquent que Florentino Pérez réfléchirait à un changement d’entraîneur en fin de saison au sein du Real Madrid. Analyse.

Plusieurs médias européens évoquent ces derniers temps une réflexion du président Florentino Pérez au sujet d’un départ anticipé de Carlo Ancelotti, un an seulement après son retour au Real Madrid. Plusieurs noms circulent, comme celui de Mauricio Pochettino, comme indiqué par l’Equipe, voire celui de Jurgen Klopp, comme révélé par le quotidien catalan Sport . Que faut-il en penser ?

Loin d’être sûr…

S’il est tout à fait possible que le président madrilène mène certaines réflexions au sujet de l’entraîneur, un élément pourrait bien freiner ses velléités de changement : le coût d’une telle opération. A l’heure où le Real Madrid doit mener plusieurs opérations XXL sur le front des transferts, avec les opérations Mbappe et Haaland, le surcoût lié à un changement sur le banc, entre le licenciement d’Ancelotti et le transfert d’un élément comme Jurgen Klopp, pourrait être bien mal venu pour le Real.