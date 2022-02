Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 16 février 2022 à 20h15 par A.M. mis à jour le 16 février 2022 à 20h29

Après la défaite au Parc des Princes, le Real Madrid affiche de gros doutes sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Et Florentino Pérez pourrait rapidement revenir à la charge pour Mauricio Pochettino.

Vivement critiqué depuis le début de saison, Mauricio Pochettino a prouvé qu'il n'avait pas renoncé à son travail au PSG. Et pour cause, mardi soir, ses choix ont été payants contre le Real Madrid. Rencontre que le club de la capitale a survolé avant de s'imposer dans les arrêts de jeu grâce à un but de Kylian Mbappé. La prestation parisienne, de loin la plus aboutie de la saison, n'a pas manqué d'être commentée et n'est évidemment pas passée inaperçue au Real Madrid.

Le Real Madrid revient à la charge pour Pochettino