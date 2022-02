Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est interpellé par une légende pour son avenir !

Publié le 18 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, Gianluigi Buffon s’est prononcé sur son avenir très incertain et lui conseille vivement de rester au Parc des Princes

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien parti pour s’engager libre avec le Real Madrid. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français disposé déjà d’un accord moral avec le club merengue, et il paraît déjà utopique pour le PSG d’espérer une prolongation de dernière minute pour Mbappé. Pourtant, Gianluigi Buffon agirait différemment à la place de son ancien partenaire du PSG et il l’a fait savoir au micro de Canal +.

Buffon conseille à Mbappé de prolonger au PSG