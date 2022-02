Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie du Real Madrid en interne sur Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2022 à 18h45 par B.C.

Grande priorité du Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappé a livré une prestation XXL face à l’équipe de Carlo Ancelotti ce mardi. De quoi renforcer, s’il le fallait encore, l’intérêt de Florentino Pérez pour la star du PSG.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du PSG, et ce malgré les offensives colossales des Qataris pour tenter de le faire changer d’avis. Annoncé avec insistance au Real Madrid, le Bondynois campe pourtant sur ses positions en public, affirmant n’avoir pris aucune décision pour son avenir. « C'est un rêve d'avoir tous ces gens qui scandent mon nom comme ça. C'était un objectif très important. Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir », expliquait Mbappé au micro de Movistar mardi soir, après sa prestation éblouissante en Ligue des champions qui n’est pas passée inaperçue à Madrid.

« Avec Mbappé, le PSG a un joueur qui fait la différence, et pas nous »