Mercato - PSG : Et si Diego Simeone remplaçait Mauricio Pochettino ?

Publié le 18 février 2022 à 5h00 par T.M.

Si le nom de Zinedine Zidane revient sans cesse pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG, Diego Simeone pourrait également être une option.

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino pourrait bien ne pas rester sur le banc du PSG à l’issue de cette saison. Alors que les critiques sont de plus en plus nombreuses à l’encontre de l’Argentin, son départ ne cesse de se préciser. D’ailleurs, la succession de Pochettino fait énormément parler au PSG puisque le nom de Zinedine Zidane apparait comme la priorité du Qatar. Toutefois, selon certains, Zizou ne serait pas très chaud à l’idée de rejoindre le Parc des Princes. De quoi donc obliger les Parisiens à regarder ailleurs ?

L’option Simeone

Qui pourrait alors venir entraîner le PSG à part Zinedine Zidane ? Alors que le nom de Xavi est également revenu ces derniers mois, le voilà qu’il est aux commandes au FC Barcelone. Le Qatar voudra forcément attirer un grand nom et alors que Pep Guardiola et Jürgen Klopp semblent indéboulonnables à Manchester City et Liverpool, la solution pourrait finalement se nommer Diego Simeone. A l’Atlético de Madrid, El Cholo fait de moins en moins l’unanimité. La situation devient compliquée pour les Colchoneros. Au point de coûter la place de Simeone ? Si tel était le cas, le PSG pourrait alors en profiter alors que le nom de l’Argentin avait déjà circulé aux abords du Parc des Princes par le passé…