Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino peut souffler un grand coup pour son avenir !

Publié le 17 février 2022 à 10h15 par Th.B.

Bien que le profil de Luis Enrique plaise en interne à Manchester United, cette opération ne serait pas réalisable au contraire des dossiers Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag, privilégiés par les dirigeants des Red Devils. L’entraîneur du PSG sait à quoi s’en tenir.

À la prochaine intersaison, le PSG pourrait prendre la grande décision de se passer des services de Mauricio Pochettino, qui ne fait plus l’unanimité au sein de la direction parisienne comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier, pour le remplacer par Zinedine Zidane. La volonté première de Pochettino serait de rebondir à Manchester United où il serait en lice pour prendre les rênes de l’effectif des Red Devils et donc, de succéder à l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick. Néanmoins, la concurrence serait féroce d’autant plus que le profil de Luis Enrique aurait quelques fans au sein de la direction de Manchester United.

Enrique pas intéressé par Man U pour le moment, Pochettino en pole avec Ten Hag !