Mercato - PSG : Leonardo n’a pas digéré le forcing de Mbappé pour son départ !

Alors qu’il n’a pas disposé d’un bon de sortie pour un départ au Real Madrid lors de la dernière intersaison, Kylian Mbappé a tout de même reconnu avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la direction du PSG pour être vendu l’été dernier. Une prise de parole qui aurait fait enrager Leonardo selon Fabrizio Romano qui tapait déjà dernièrement du poing sur la table pour les multiples appels du pied du Real Madrid…

« Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir ». Quelques minutes après avoir délivré le PSG grâce à son but à la toute fin du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (1-0) face à son potentiel futur club du Real Madrid, Kylian Mbappé expliquait donc à Movistar et en espagnol, ne pas avoir pris sa décision qui ne sera pas influencée par cette double confrontation face au Real Madrid. Certes, son contrat court jusqu’en juin prochain et n’a toujours pas été prolongé, le principal intéressé ayant fait savoir ces derniers mois qu’il avait fait le forcing afin de plier bagage à la dernière intersaison lors de diverses interviews. Néanmoins, sa totale concentration serait focalisée sur le sportif avec le PSG désormais. Pour autant, le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi n’auraient pas avalé la pilule…

Mbappé et le Real Madrid auraient fait enrager le PSG !