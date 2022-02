Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé n’a pas rassuré sur son avenir…

Publié le 17 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Auteur d’une performance XXL mardi soir avec le PSG contre le Real Madrid, Kylian Mbappé a indiqué après la rencontre que ce résultat n’aurait aucune incidence sur son avenir. Une manière de déjà confirmer son départ ?

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, l’attaquant français disposé déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid pour une arrivée libre l’été prochain au terme de son contrat au Parc des Princes, et cette tendance semble plus que jamais se préciser. En attendant, Mbappé s’est efforcé de rester professionnel avec une brillante performance mardi soir face au Real Madrid en Ligue des Champions (1-0), mais son discours ne semble laisser aucun faux espoir sur son avenir au PSG.

« Cela n’influencera pas mon avenir »