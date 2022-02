Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une nouvelle inquiétante pour Pogba...

Publié le 16 février 2022 à 23h15 par La rédaction

Certains éléments apportés par les médias britanniques tendent à jeter un doute au sujet d’une future opération Pogba-PSG. Explication.

Dans son édition de mardi, le quotidien britannique The Daily Mail évoque des sources proches du dossier Pogba indiquant que le joueur n’avait rien choisi à ce jour, entre une prolongation de contrat et un départ libre, et qu’il ne devrait rien décider avant la fin de saison.

Si Pogba n’est pas pressé de décider…

Si ces informations s’avèrent exactes, alors elles ne constituent pas un signal favorable pour le Paris Saint-Germain sachant que le club de la capitale a déjà avancé quelques pions en direction du milieu de terrain français, la priorité pour renforcer l’entrejeu. Pogba étant libre, les deux parties sont réglementairement en mesure de parapher un contrat. Le fait que le joueur ne souhaite prendre aucune décision avant la fin de saison tend donc à indiquer que le PSG n’est pas sa priorité et qu’il espère peut-être une proposition en provenance d’un autre club.