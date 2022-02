Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour le «nouveau Ronaldo» !

Publié le 16 février 2022 à 22h45 par A.D.

Très en vue du côté de Palmeiras, Endrick susciterait l'intérêt du PSG. D'ailleurs, le club de la capitale serait déjà passé à l'action pour s'offrir les services de la pépite brésilienne de 15 ans.

A seulement 15 ans, Endrick semble déjà avoir un très bel avenir devant lui. Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Palmeiras, le crack brésilien aurait tapé dans l'oeil du PSG et du Real Madrid. D'ailleurs, d'après les dernières indiscrétions de Marca , Endrick aurait assisté au choc entre le club parisien et la Maison-Blanche ce mardi soir au Parc des Princes. Et alors qu'il a remporté le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0), le PSG aurait également pris de l'avance en ce qui concerne Endrick.

Le PSG a lancé les hostilités pour Endrick