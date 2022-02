Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a raté un énorme coup avec... Kylian Mbappé !

Publié le 16 février 2022 à 22h15 par A.M.

Certains médias affirment que Kylian Mbappe a un temps été proche de prolonger au PSG la saison dernière. Analyse.

Ces dernières heures, le média The Athletic affirme que Kylian Mbappe aurait pu signer une prolongation à Paris l’an dernier, mais que la direction du PSG l’aurait suspecté d’avoir voulu utiliser l’Euro pour faire augmenter la pression à la hausse sur son salaire. Ce qui aurait marqué la fin d’un possible accord Que faut-il en penser ?

Probablement pas un problème de prix…

Il apparaît surprenant que le PSG, dont on sait la détermination à prolonger Mbappe, ait pu être freiné par le choix du joueur d’utiliser l’Euro pour augmenter son prix, comme il apparaît aussi surprenant que l’attaquant soit entré dans ce type de calcul alors qu’il était de toute façon certain d’avoir une offre XXL de Paris. L’hypothèse la plus probable, si effectivement Mbappe a un temps envisagé de prolonger avant de faire volte-face, reste que l’attaquant ait reçu entre temps la garantie d’une offre du Real Madrid à l’été 2021, à un an de la fin de son contrat, et qu’en conséquence, il ne devait pas prolonger avec le PSG.