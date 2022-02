Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet incroyable scénario se confirme pour Pochettino !

Publié le 17 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il semblait être destiné à s’asseoir sur le banc de Manchester United en cas d’éventuel départ du PSG, Mauricio Pochettino aurait de nouveau la cote au Real Madrid.

Depuis quelque temps, Mauricio Pochettino semble avancer sur un terrain miné au PSG. En effet, malgré quelques bons résultats en Ligue des champions dans les grandes affiches, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne fait plus l’unanimité au sein de l’état-major du PSG comme le10sport.com vous le révélait déjà en novembre dernier. Un départ en fin de saison serait une possibilité pour Pochettino, soit à une année de l’expiration de son contrat au PSG. Manchester United semblait être sa future destination, mais la donne pourrait à terme changer.

Pochettino pour remplacer Ancelotti, ça prend de l’ampleur !