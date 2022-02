Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès persiste et signe pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Bluffé par la performance de Kylian Mbappé mardi soir contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Pierre Ménès se montre d’autant plus impressionné que l’attaquant français n’a pas tremblé malgré un contexte délicat lié à son futur très incertain.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG au terme de son contrat en juin prochain pour s’engager librement avec le Real Madrid. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ancien Monégasque dispose déjà d’un accord moral avec le club merengue, et il a malgré tout ce contexte réussi à livrer une performance époustouflante mardi soir face au club merengue en Ligue des Champions (1-0). Sur son blog, Pierre Ménès s’est enflammé sur Mbappé et réitère plus que jamais les éloges qu’il dresse à son sujet depuis déjà un bon moment.

« Il aurait raté son match, on aurait entendu qu’il avait déjà signé à Madrid »