Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible annonce de Thierry Henry sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 16 février 2022 à 23h45 par La rédaction

Impérial avec le PSG cette saison, Kylian Mbappé a sauvé ses coéquipiers du piège madrilène en inscrivant le but victorieux. Si son avenir est encore flou, le Champion du monde ne devrait pas rester au PSG selon Thierry Henry.

Sauveur du PSG lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions grâce à un but dans les dernières secondes du match, Kylian Mbappé a montré qu’il est toujours un joueur parisien. Alors que son contrat termine en juin prochain, l’attaquant de 23 n’a pas prolongé et son avenir du côté de la capitale devient de plus en plus incertain. Si un départ vers le Real Madrid semble l’issue la plus probable, le Paris Saint-Germain ne perd pas espoir de le faire prolonger.

«Je ne pense pas qu'il va rester»