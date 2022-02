Foot - PSG

PSG : Mbappé adoubé par une légende de la Juventus !

Publié le 16 février 2022 à 18h18 par La rédaction

Une fois de plus sauveur du PSG, Kylian Mbappé impressionne le monde du football. Si le talent de l’attaquant parisien n’est plus à prouver, Alessandro Del Piero tient à rappeler à quel point ce qu’il fait est exceptionnel.